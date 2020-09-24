24 Сентября 2020
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нобелевская премия (2007) | Фото: www.blt.ru

Путина снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Инициативная группа из России выдвинула Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Как можно понять из публикации РИА ФАН, заявка была принята Шведским Нобелевским комитетом, и произошло это еще в первой половине сентября.
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Стоит отметить, что номинация на премию не означает прохождение какого-либо фильтра или отбора – попытаться номинировать своего кандидата могут очень многие люди и организации, это совершенно не означает, что их кандидат будет иметь какие-либо шансы.

Инициативу уже прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято - прекрасно! Не будет - тоже ничего страшного" – сказал он журналистам.

Напомним, это уже не первый раз, когда Путина выдвигают на Нобелевскую премию мира. Даже авторы нынешней заявки уже делали это в 2013 году. Также в этом году уже выдвинули на эту премию Алексея Навального, Дональда Трампа и Светлану и Сергея Тихановских.

Автором заявки стал публицист Сергей Комков. Он являлся доверенным лицом Путина на выборах президента в 2000 году, сейчас возглавляет газету "Президент". На своей странице в Facebook он написал: "ПРОЦЕСС ПОСЛЕ ПОДАЧИ МОЕЙ ЗАЯВКИ В НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ ПОШЁЛ! И ЕГО УЖЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ!" (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.). Там же Комков оставил ссылку на новость РИА ФАН с заголовком "Мусульмане всего мира просят вручить Путину "Нобеля" за слово "Бог".

Комков просит наградить Путина за две инициативы: гуманитарную помощь иностранным государствам во время пандемии коронавируса, а также за "поправку о Боге" в Конституции России.

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Путина снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Теги: владимир путин, сергей комков, нобелевская премия мира, номинация



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