В Тюменскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19

На территорию Тюменской области поступила первая федеральная партия вакцин от корнавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. По заверениям ведомства, пробная поставка позволит отработать все алгоритмы доставки при соблюдении необходимых требований хранения и перевозки вакцин.

Заставлять прививаться никто не будет: все происходит с добровольного информированного согласия. Как рассказал заведующий отделения неотложной помощи городского поликлиники №3 Виктор Полек, привился он сразу как появилась возможность.

"Согласился, потому что я считаю, что нужно, чтобы мир наконец-то вернулся в нормальное русло и жизнь пошла своим чередом. Лично я советую прививаться, потому что со времен, когда вакцинации не было, мир далеко ушел вперед и если у каждого из нас в кармане лежит телефон, то почему каждый из нас не может быть привит и не болеть?" - высказался Виктор Полек.

От коронавируса было привито уже семь медработников. Перед этим каждый проходил осмотр, в результате которого получил меддопуск. Далее вакцинация продолжится по графику.