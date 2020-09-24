24 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В Тюменскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19

На территорию Тюменской области поступила первая федеральная партия вакцин от корнавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. По заверениям ведомства, пробная поставка позволит отработать все алгоритмы доставки при соблюдении необходимых требований хранения и перевозки вакцин.

Заставлять прививаться никто не будет: все происходит с добровольного информированного согласия. Как рассказал заведующий отделения неотложной помощи городского поликлиники №3 Виктор Полек, привился он сразу как появилась возможность.

"Согласился, потому что я считаю, что нужно, чтобы мир наконец-то вернулся в нормальное русло и жизнь пошла своим чередом. Лично я советую прививаться, потому что со времен, когда вакцинации не было, мир далеко ушел вперед и если у каждого из нас в кармане лежит телефон, то почему каждый из нас не может быть привит и не болеть?" - высказался Виктор Полек.

От коронавируса было привито уже семь медработников. Перед этим каждый проходил осмотр, в результате которого получил меддопуск. Далее вакцинация продолжится по графику.

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В Тюменскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19

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Теги: вакцина, коронавирус, привика, поставка



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