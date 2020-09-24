24 Сентября 2020
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Женщина с покупками (2020) | Фото: Накануне.RU

Разбогатеем-заживём: Названы размеры прожиточного минимума и МРОТ, рассчитанные по новой методике

В Министерстве труда и социальной защиты России подтвердили планы с 2021 года изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ. Правительство уйдет от привязки к потребительской корзине и будет исходить из медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Опираться в своих расчетах ведомства будут на данные Росстата. В 2019 году медианный среднедушевой доход составлял 26 365 руб., прожиточный минимум будет составлять 44,2% от этой цифры (процент может пересматриваться раз в пять лет). Таким образом, прожиточный минимум может составить 11 653 руб., пишет РБК.

Вводится защита от снижения прожиточного минимума – он не сможет быть меньше, чем в прошлом году.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет устанавливаться в соотношении 42% медианной зарплаты за предыдущий год. В 2021 году величина федерального МРОТ составит 12 792 руб., сообщили в Минтруде. Для сравнения в 2020 году МРОТ составлял 12 130 руб.

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Разбогатеем-заживём: Названы размеры прожиточного минимума и МРОТ, рассчитанные по новой методике

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Теги: мрот, прожиточный минимум, методика расчета



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