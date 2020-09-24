Нижневартовская поликлиника запустила сервис по вызову врача на дом через WhatsApp

Врачи городской поликлиники Нижневартовска ввели письменный сервис обращения граждан по WhatsApp. Теперь через приложение можно оперативно вызвать врача на дом. Для этого необходимо указать в сообщении ФИО, дату рождения, адрес фактического проживания и причину обращения. Работники регистратуры также уже отметили удобство работы с письменными вызовами.

"Это позволяет оперативно передать вызов диспетчеру или напрямую доктору, а не тратить время на выяснение всех данных по телефону", – прокомментировала и.о. старшей медицинской сестры отделения регистратуры Татьяна Ермолаева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Югры, только за три дня зарегистрировано свыше 20 вызовов и 16 заявок на лекарства, а также сообщений, касающихся оказания медпомощи.



"Ежедневно мы стараемся улучшить работу поликлиник, организуя процесс работы таким образом, чтобы сократить время ожидания пациентами до минимума. В том числе это касается и вызова врача на дом. Сегодня существует масса возможностей оптимизировать процесс передачи данных для вызова врача. Мы решили пока протестировать такой способ, с помощью популярного мессенджера. WhatsApp сейчас использует практически каждый второй житель нашего города. Если сервис приживется, то будем использовать его повсеместно", – рассказала главный врач Светлана Воронина.



Идею перенести вызовы врача в приложение оценили и жители города, предложив задействовать услугу и в других поликлиниках города. По сообщению ведомства, если новая практика хорошо себя зарекомендует, ее также внедрят во 2-ой и 3-ей взрослых поликлиниках.