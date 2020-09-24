Пермский театр оперы закрывается на карантин по коронавирусу

Пермский театр оперы и балета вслед за Театром-Театром на две недели приостанавливает работу из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент в театре двое человек болеют коронавирусом, у нескольких сотрудников сезонные ОРВИ. Под подозрением на СOVID-19 главный дирижер театра Артем Абашев. Он сдал тест и ждет результатов.

"Сотрудники администрации будут работать удаленно, артисты займутся самоподготовкой и занятиями на дому. За время карантина мы проведем обработку всех помещений театра средствами дезинфекции, чтобы труппа и другие работники могли вернуться к работе в безопасных условиях. На 3 и 4 октября было запланировано возобновление балетов "Шут" и "Рококо". О судьбе премьеры сообщим отдельно. Решение о спектакле Location, который проходит на улице с соблюдением социальной дистанции, мы примем в ближайшее время", - прокомментировали в театре работу на период карантина.

Напомним, ранее о приостановке работы объявили в Театре-Театре. Там коронавирус был выявлен сразу у четырех человек.