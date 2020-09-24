"Кому надо было знать об этом, они знали": Лукашенко высказался о своей "тайной" инаугурации

Александр Лукашенко во время встречи с послом Китая в Белоруссии Цуй Цимином прокомментировал свою внезапно проведенную инаугурацию, а также заявления ряда европейских стран и Евросовета о непризнании выборов главы государства легитимными.

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Лукашенко назвал "обидой" высказывания соседних государств.

"По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - цитирует "Белта" главу государства. Он заметил, что разведка соседних стран работает плохо, раз они не были в курсе планировавшейся церемонии.

"У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка - это же определенное время занимает", - сказал Александр Лукашенко.

"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - заявил белорусский лидер.

"Ну а что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу. Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация, - заметил белорусский лидер. - Но почему они это желают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы", - заключил Лукашенко.

Напомним, после неожиданной инаугурации на улицы Минска вышло много протестующих против результатов выборов президента, акции закончились задержаниями и разгоном участников митингов из водометов.