Александр Высокинский проводит день рождения в Москве

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отмечает день рождения, политику исполнилось 47 лет. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов, градоначальник сегодня находится в рабочей поездке в столице страны.

Известно, что главу города уже поздравили полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев, мэры многих городов, включая Нижний Тагил и Верхнюю Пышму, бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и многие другие персоны.

Напомним, что Высокинский - уроженец Свердловска, трудовой путь начал на НПО "Автоматики", с декабря 2000 года работал в мэрии, пройдя путь от начальника отдела до заместителя главы города. В феврале 2016 года был назначен на должность заместителя губернатора региона, а спустя два с половиной года вернулся в администрацию уральской столицы в должности главы - он был утвержден на этот пост 25 сентября 2018 года.

В прошлом, 2019 году, мэр Екатеринбурга в свой день рождения принимал участие в заседании городской думы, тогда парламентарии вручили ему своеобразный торт, символизирующий увлечение политика раритетными автомобилями.