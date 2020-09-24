Кудрин призвал провести дополнительную оценку выполнения госпрограмм - многие неэффективны

По итогам 2019 года не удалось получить объективную картину выполнения госпрограмм. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы по вопросу исполнения федерального бюджета в 2019 году. Он предложил провести дополнительную оценку, так как многие госпрограммы неэффективны.

По его словам, для оценки госпрограмм Правительство просто не принимало во внимание те показатели, данных о которых еще не было. В результате оценки были завышены. По оценке Минэкономразвития, 17 госпрограмм имеют "высокую эффективность реализации", 17 – "выше среднего уровня", 8 – "ниже среднего уровня". При этом нет ни одной госпрограммы с низкой эффективностью.

Счетная палата получила совсем другие результаты: не 17-17-8-0, а 15-10-10-7, т.е. госпрограмм с высокой и выше среднего эфективностью меньше, а ниже среднего больше, причем 7 госпрограмм являются неэффективными.

Госпрограммы имеют более 2 тыс. показателей. Ранее Счетная палата отмечала при анализе нацпроектов, что они зачастую выполняются "технически", т.е. показатели формально достигнуты, а результата для страны и граждан нет.