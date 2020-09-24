24 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Ученики 47 школ Прикамья перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

В связи с выявлением на территориях образовательных учреждений Прикамья случаев заражения коронавирусной инфекцией, классы 47 школ региона отправлены домой на дистанционное обучение. Среди них учебные заведения Перми, Соликамска, Березников, Лысьвы, Суксуна, Красновишерска, Кудымкара, Юсьвы, Барда, Чайковского, Кунгура и Чердынского ГО.

"В каждой из этих школ выявлено по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. В учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактировавшие с ними одноклассники разобщены, находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно по месту жительства", - сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

С 17 сентября также было выявлено по одному случаю в 12 детских садах Прикамья Перми, Юсьвы, Березников, Красновишерска, Чайковского и Ординского ГО. Студенты 11 вузов также направились на дистанционное обучение. Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование по каждому учреждению.

Среди высших учебных заведений Пермский филиал Высшей школы экономики с пятью зараженными студентами и одним преподавателем. В ПГНИУ заразилось восемь человек, один из которых изолировали в общежитии вместе с соседом. 11 человек оказались студентами и сотрудниками Политехнического университета.

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Ученики 47 школ Прикамья перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, заражение, карантин, дистанционное обучение, школы, вузы, детсады



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