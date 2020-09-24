24 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Владимир Мякуш (2019) | Фото: Накануне.RU

VII созыв депутатов Законодательного собрания Челябинской области приступает к работе

24 сентября в Законодательном собрании Челябинской области собрали избранных на выборах депутатов и вручили им удостоверения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Депутатом ЗСО стал, например, Михаил Махов, получивший мандат от партии "Зеленая альтернатива", ранее он избирался в южноуральский парламент от КПРФ.

От челябинского регионального отделения ЛДПР в ЗСО прошел Алексей Беседин, а также депутаты Евгений Рева и Оксана Астапенкова.

Были вручены удостоверения депутатов Игорю Егорову, Константину Куркину, Сергею Нациевскому, Арману Аракеляну. При этом, Игорь Егоров и Константин Куркин избраны депутатами областного парламента в третий раз.

"Партию пенсионеров за социальную справедливость" впервые представляют в облпарламенте депутаты Степан Фирстов и Владимир Владимирский.

Семь депутатов, выдвинутых и поддержанных "Справедливой Россией", будут работать в созыве 2020-2025 гг. Это Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Владимир Бекишев, Павел Жолобов и Александр Долгушин.

Большинство областного парламента составят представители "Единой России", по партийному списку это Владимир Мякуш, Александр Журавлев, Юрий Карликанов, Олег Голиков, Павел Киселёв, Дмитрий Альтман, Лена Колесникова, Олег Цепкин и Андрей Еремин. Все, заметим, работали и в предыдущем составе южноуральского парламента. Впервые избраны по спискам "ЕР" Евгений Андреев, Евгений Илле, Дмитрий Клеутин, Александр Лазарев, Максим Романов, Дамир Утарбеков.

"Приоритетной в депутатской деятельности остается работа "на местах", с избирателями. Нужно реализовать все намеченные планы, выполнить наказы, данные в период избирательной кампании. Вопросов предстоит решить много и они будут возникать регулярно, – отметил Владимир Мякуш.

Владимир Мякуш(2019)|Фото: Накануне.RU

Спикер выразил уверенность, что вновь избранные депутаты оправдают доверие избирателей, выполнят все обещания.

Напомним, что в ходе выборов в Законодательное собрание Челябинской области 11-13 сентября по итогам голосования были зафиксированы следующие результаты: 43 депутата были избраны по партспискам "Единой России" и в одномандатных округах, семь мандатов за представителями "Справедливой России", 4 депутата от КПРФ, 3 представляют ЛДПР, в областной парламент прошли по одному представителю непарламентских партий "Зеленая альтернатива" и "Партии пенсионеров за социальную справедливость".

Первое заседание VII созыва Законодательного собрания пройдет 8 октября, тогда же будет избран председатель собрания и определены руководители комитетов областного парламента.

Стоит отметить также, что избранный Олег Цепкин (сейчас – сенатор от Челябинской области по квоте ЗСО) скорее всего сохранит свой пост в верхней палате российского парламента, но передаст свой мандат в ЗСО другому "единороссу".

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VII созыв депутатов Законодательного собрания Челябинской области приступает к работе

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Теги: Законодательное собрание Челябинской области, партии, депутаты, Владимир Мякуш, Олег Цепкин, мандаты



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