В Казахстане отменили смертную казнь

В штаб-квартире ООН постпред Казахстана при этой организации подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Ранее о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Процесс присоединения Казахстана к пакту начался в декабре 2019 года, отметили в МИДе.

"Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства. Применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено Указом президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году", - говорится в сообщении.