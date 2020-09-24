На довыборы в думу Екатеринбурга выдвинулся кандидат, не имеющий регистрации в России

Еще один кандидат выдвинулся на дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте местного избиркома.

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Напомним, в августе дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). Дополнительные выборы назначены на 22 ноября 2020 года. Сейчас идет активное выдвижение кандидатов.

Как сообщается на сайте избиркома, сегодня, 24 сентября, о своем желании участвовать в довыборах заявил 51-летний Евгений Мартышко. О кандидате известно, что он является директором ООО "РесурсЭнерго". Примечательно, что, согласно опубликованным данным, Мартышко не имеет регистрации в России по месту жительства. Он намерен идти как самовыдвиженец.

Напомним, ранее для участия в довыборах выдвинулись еще шесть человек. Все они из Екатеринбурга.