Еще один депутат пермской гордумы заразился коронавирусной инфекцией

Еще один депутат пермской гордумы заразился коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Накануне.RU.

COVID-19 был выявлен у "единоросса" Сергея Захарова. Парламентарий лечится дома, болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, что 22 сентября министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов также получил положительный тест на коронавирус. На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у ряда известных персон Пермского края: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, замглавы администрации главы региона Николая Иванова. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован. Госпитализировать пришлось и мэра города Березники Сергея Дьякова.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушел на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко, руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Олега Постникова и гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. Пострадала депутат заксобрания Мария Коновалова.

Летом от коронавируса лечились депутаты пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.