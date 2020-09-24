24 Сентября 2020
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Градусник (2020) | Фото: Накануне.RU

Еще один депутат пермской гордумы заразился коронавирусной инфекцией

Еще один депутат пермской гордумы заразился коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Накануне.RU.

COVID-19 был выявлен у "единоросса" Сергея Захарова. Парламентарий лечится дома, болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, что 22 сентября министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов также получил положительный тест на коронавирус. На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у ряда известных персон Пермского края: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, замглавы администрации главы региона Николая Иванова. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован. Госпитализировать пришлось и мэра города Березники Сергея Дьякова.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушел на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко, руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Олега Постникова и гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. Пострадала депутат заксобрания Мария Коновалова.

Летом от коронавируса лечились депутаты пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.

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Еще один депутат пермской гордумы заразился коронавирусной инфекцией

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Теги: коронавирус, болезнь, депутат, Сергей Захаров



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