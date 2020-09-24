В Тюменской областной думе проголосовали "за" трехдневное голосование

В Тюменской областной думе принят закон о трехдневном голосовании в региональных выборах. За возможность голосовать несколько дней подряд проголосовало 30 депутатов на очередном заседании облдумы, сообщает корреспондент Накануне.RU.

Согласно закону, голосовать можно и на придомовых территориях, и ежедневно присутствовать на выборах могут только по два наблюдателя. При этом, по словам председателя областного избиркома Игоря Халина, в этот раз не будет "пеньков и багажников", которыми жители региона были вынуждены обходиться 11-13 сентября, а также при голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Более того, согласно заявлению Халина, голосование не может проходить одновременно в УИК и на придомовых территориях. Специально для этого на последние будут выходить представители УИК в составе не более двух человек с правом решающего голоса, а также наблюдатели. На избирательные комиссии также возлагается обязанность информирования граждан о месте и времени проведения голосования, хотя, скорее всего, будет выбираться вечернее время суток для удобства граждан.

До этого мобильные избирательные участки применялись в Тюменской облсти только во время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ на территориях Исетского, Казанского, Нижнетавдинского и Аромашевского районов.

Против данного решения проголосовали фракции ЛДПР и "Справедливая Россия". Несмотря на это, закон был принят с 30 голосами "за" и четырьмя "против". Один из депутатов предпочел воздержаться.