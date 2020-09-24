Мэрия Екатеринбурга за полугодие почти полностью истратила годовой бюджет на здравоохранение

Годовой бюджет Екатеринбурга на здравоохранение истрачен на 89% за полгода. Как передает корреспондент Накануне.RU, такими данными с депутатами города поделилась начальник департамента финансов администрации Анна Турунцева.

Повышенные траты в мэрии списали на пандемию коронавируса. "Расходы бюджета на здравоохранение освоены уже на 89% за счет коронавирусных выплат и коечного фонда", - отметила она.

В распоряжении нашего агентства оказались бюджетные документы. Согласно им, на здравоохранение было заложено 2,2 млрд руб на год. Из них истрачено уже порядка 2 млрд руб.

При этом, например, программа по городским пространствам выполнена за полугодие лишь на 7%, израсходовано 36 млн руб.