"Паразитический капитализм, как у Маркса": екатеринбургский депутат раскритиковал городские власти за поддержку ТЦ

Екатеринбургский депутат Александр Колесников выступил с новым неоднозначным и эпатажным заявлением.

Политик упрекнул чиновников города в раздаче льгот торговым центрам в качестве поддержки во время пандемии коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом депутат высказался на заседании комиссии гордумы по бюджету и экономической политике.

Народной избранник остался недоволен снижением поступлений налогов в бюджет города. "Вы пытались помогать паразитическому капитализму, как писал Карл Маркс, и дали им льготу. С этим связано?" - сказал политик.

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев согласился разрешить работу торговых центров в Свердловской области с 1 августа.