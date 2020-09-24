Светящиеся скамейки и танцпол: в центре Качканара после двухлетнего ремонта открыли пешеходную аллею

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
новая аллея в центре Качканара (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Светящиеся скамейки и танцпол: в центре Качканара после двухлетнего ремонта открыли пешеходную аллею

В центре Качканара по нацпроекту "Жилье и городская среда" после двухлетнего ремонта открыли пешеходную аллею.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, это зона с оригинальной уличной мебелью и арочным освещением. Общая площадь благоустройства составила более 26 тысяч квадратных метров. Общественная территория сопряжена с городским Дворцом культуры и соединяет центральную улицу Качканара – улицу Свердлова – с Дворцом спорта, стадионом "Горняк" и прибрежной зоной Нижне-Качканарского водохранилища.

В результате реконструкции на общегородском пространстве появились площадки для проведения массовых мероприятий и отдыха. Вместо изношенного асфальтобетонного покрытия аллею выложили тротуарной плиткой, высадили цветники, а на перепаде рельефа для удобства маломобильных жителей установили пандусы. Здесь же оборудовали игровой детский городок с качелями и отремонтировали летнюю, получившую в народе название "Сковородка", танцплощадку.

новая аллея в центре Качканара(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Но самым главным украшением общественной территории стало его освещение - оно выполнено с применением самого современного светотехнического оборудования. В темное время суток на аллее сотнями огней зажигается арочный коридор, а рядом - оснащенные светодиодной подсветкой скамейки, формат замкнутого круга которых позволяет использовать их также и в качестве шезлонга.

Финансирование проекта осуществлялось за счет областного, федерального и местного бюджетов и составило более 40 миллионов рублей.

новая аллея в центре Качканара(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Светящиеся скамейки и танцпол: в центре Качканара после двухлетнего ремонта открыли пешеходную аллею

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аллея, Качканар, реконструкция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети