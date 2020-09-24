Светящиеся скамейки и танцпол: в центре Качканара после двухлетнего ремонта открыли пешеходную аллею

В центре Качканара по нацпроекту "Жилье и городская среда" после двухлетнего ремонта открыли пешеходную аллею.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, это зона с оригинальной уличной мебелью и арочным освещением. Общая площадь благоустройства составила более 26 тысяч квадратных метров. Общественная территория сопряжена с городским Дворцом культуры и соединяет центральную улицу Качканара – улицу Свердлова – с Дворцом спорта, стадионом "Горняк" и прибрежной зоной Нижне-Качканарского водохранилища.

В результате реконструкции на общегородском пространстве появились площадки для проведения массовых мероприятий и отдыха. Вместо изношенного асфальтобетонного покрытия аллею выложили тротуарной плиткой, высадили цветники, а на перепаде рельефа для удобства маломобильных жителей установили пандусы. Здесь же оборудовали игровой детский городок с качелями и отремонтировали летнюю, получившую в народе название "Сковородка", танцплощадку.

Но самым главным украшением общественной территории стало его освещение - оно выполнено с применением самого современного светотехнического оборудования. В темное время суток на аллее сотнями огней зажигается арочный коридор, а рядом - оснащенные светодиодной подсветкой скамейки, формат замкнутого круга которых позволяет использовать их также и в качестве шезлонга.

Финансирование проекта осуществлялось за счет областного, федерального и местного бюджетов и составило более 40 миллионов рублей.