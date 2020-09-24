Сбербанк потратит на ребрендинг около 2,5 миллиарда рублей

Сбербанк провел ребрендинг, став Сбером. Точнее, ребрендинг только начался. "Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 млрд руб. в течение 5-6 лет", - говорится в релизе, выпущенном компанией одновременно с началом презентации "Сбер Конф". В начале презентации глава банка Герман Греф объявил, что теперь Сбер – технологическая компания, а не кредитная организация.

Бренд будет включать в себя ряд как уже действующих, так и новых сервисов: СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд.

Прокомментировали в компании и новый логотип, который еще до презентации появился в СМИ: "Логотип нового бренда отражает определенную преемственность предыдущему фирменному стилю. Но теперь два основных элемента (незамкнутый круг и фирменная галочка) воплощают идею новых возможностей: галочка символизирует и локатор — процесс поиска и создания нового, и часы — экономию времени и наполнение его содержанием. Вместе с тем, логотип воспринимается и как знак подтверждения и выполнения задачи — узнаваемый в цифровом мире знак — Сделано ("done"). Градиентный переход цвета символизирует идею разнообразия предложений экосистемы. Процесс разработки нового бренда и фирменного стиля был осуществлен в 2017–2018 годах, когда Сбербанк взял курс на формирование экосистемы и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде", - говорится в релизе.

Герман Греф и новый логотип Сбербанка. Фото: Сбер Конф

Новый фирменный стиль Сберу разработали агентство Landor& Fitch, а также российские дизайн-студии "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и другие.

В Сбербанке отметили, что "никаких радикальных инвестиций на внедрение нового бренда не планируется". Сразу изменятся сайты и электронные платформы, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания.