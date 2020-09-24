Израиль вводит повторный карантин – из-за второй волны коронавируса

Израиль с 25 сентября вводит общенациональный карантин – из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Другими словами, в страну пришла пресловутая вторая волна.

По данным издания Jerusalem Post, карантинные ограничения по распоряжению правительства будут действовать пока в течение ближайших двух недель, но не исключено, что повторный карантин придется продлить.

За последние сутки в Израиле зарегистрированы рекордные показатели по заболеваемости – почти 7 тыс. случаев COVID-19.

Ограничения коснутся работы развлекательных учреждений, общепита, спортивных комплексов, торговых центров и т.д. – все они пока будут закрыты. Собираться вместе в закрытых пространствах можно не более чем 10 людям, на открытом воздухе – не больше 20 за раз. Кроме того, запрещено посещение пляжей.