24 Сентября 2020
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Политика Пермский край
Выборы в Ноябрьске (2019) | Фото: Накануне.RU

Экс-кандидат в губернаторы Александр Репин хочет вернуть в Прикамье прямые выборы мэра

Экс-кандидат в губернаторы Пермского края и глава компании "Сатурн-Р" Александр Репин запустил консолидацию лиц, заинтересованных в возврате прямых выборов глав городов и районов в регионе. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам бизнесмена, текущий состав ЗакСО Прикамья и городские думы ничего не сделали для того, чтобы вернуть в регион прямые выборы, отмененные еще в 2014 г.

"В 2021 году нас ожидают выборы и Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы и представительных органов многих территорий Пермского края", - напомнил подписчикам бизнесмен.

Александр Репин пригласил всех желающих присоединиться к сотрудничеству, отметив, что необходимо собрать большинство голосов именно в Законодательном собрании Пермского края и в представительных органах местного самоуправления.

"Я приглашаю все политические силы Пермского края к диалогу для создания общей структуры, которая пойдёт на выборы единым фронтом. И неважно какой вы политической ориентации: правые, левые или центристы; неважно, какого цвета флаг вашего объединения: хоть красный, хоть белый, хоть зелёный. Важно одно: мы должны вначале все вместе вернуть прямые выборы глав, а уже потом разбираться в политических пристрастиях", - заявил Репин.

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Экс-кандидат в губернаторы Александр Репин хочет вернуть в Прикамье прямые выборы мэра

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Теги: консолидация, прямые выборы, Александр Репин



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