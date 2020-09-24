24 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Благотворительная столовая, Восточная 21 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге открылась благотворительная столовая для нуждающихся

Сегодня в Екатеринбурге состоялось открытие благотворительной столовой, учрежденной на средства бизнесменов Игоря Заводовского, Константина Погребинского и БФ "Общество Малышева 73", передает корреспондент Накануне.RU.

Первых посетителей столовая начнет кормить с понедельника. Учредители не исключают сбоев на первых этапах, но рассчитывают довольно быстро войти в ритм. Ежедневно общепит для нуждающихся сможет накормить до 960 человек. Механизм получения помощи прост - человек должен просто прийти в столовую на ул. Восточная, 21, взять талон у администратора, а на следующий день в указанное в талоне время его накормят. Никаких документов при получении талона не требуется.

Благотворительная столовая, Восточная 21(2020)|Фото: Накануне.RU

Благотворительная столовая, Восточная 21(2020)|Фото: Накануне.RU

"Каких-то ограничений пока не будет. Но если мы не будем справляться с потоком желающих, то, возможно, будем просить подтвердить статус нуждающегося", - сообщил журналистам Игорь Заводовский.

В меню для нуждающихся входят: суп, мясное или рыбное блюдо, гарнир, чай и булочка. В настоящий момент роздано уже 930 талонов. Оснащение столовой предполагает полный цикл готовки блюд, горячий, холодный цех, склады хранения продуктов питания. Проектом занимались специалисты продуктового гипермаркета "Гипербола". Именно в этом магазине будут закупаться и необходимые продукты.

Благотворительная столовая, Восточная 21(2020)|Фото: Накануне.RU

Благотворительная столовая, Восточная 21(2020)|Фото: Накануне.RU

По словам благотворителей, покупка помещения им обошлась примерно в 20 млн руб., ещё 15 млн - покупка оборудования. Сделано это было на личные средства меценатов. Бюджет содержания столовой оценивается в 50-70 млн руб. в год.

Благотворительная столовая, Восточная 21(2020)|Фото: Накануне.RU

Благотворительная столовая, Восточная 21(2020)|Фото: Накануне.RU

"Я пенсионерка и получила талон в этой столовой. Соседку тоже приглашала, но она отказалась, говорит, что будет готовить дома. Хочу сказать: дай Бог здоровья тем, кто оказывает людям такую помощь. Надеюсь, столовая будет работать", - рассказала Накануне.RU одна из первых посетительниц.

Также в благотворительной столовой будет работать служба бесплатной юридической помощи. Автором идеи является учредитель BAZA development Марк Заводовский. Помощь будет оказываться квалифицированным специалистом по трем направлениям: психологическая, юридическая, помощь в получении госуслуг.

Благотворительная столовая, Восточная 21(2020)|Фото: Накануне.RU

Благотворительная столовая, Восточная 21(2020)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге открылась благотворительная столовая для нуждающихся

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Теги: благотворительная столовая, Игорь Заводовский, Константин Погребинский, Общество Малышева 73



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