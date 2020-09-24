Пока не вторая волна: в Свердловской области подтвердился 131 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердился 131 новый случай коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (54 случая) и ряда других муниципалитетов. К сегодняшнему дню общее количество зафиксированных на Среднем Урале случаев новой инфекции составляет 28 тыс. 299.

Также за сутки в регионе выписали 66 человек и зарегистрировали семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 21 тыс. 390, скончались 587 заболевших.

Напомним, "скорая помощь" Екатеринбурга уже готовится ко второй волне коронавируса. Сообщалось, что для борьбы с ней городу потребуется 50 млн рублей.