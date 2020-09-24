24 Сентября 2020
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Общество В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве впервые с середины июня более тысячи новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 6595 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6130 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, выздоровело 929 829 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1050

Санкт-Петербург - 215

Московская область - 205

Ростовская область - 189

Воронежская область - 162

Нижегородская область - 160

Ставропольский край - 142

Кемеровская область - 136

Свердловская область - 131

Ханты-Мансийский АО - 130

Ульяновская область - 120

Самарская область - 110

Волгоградская область - 108

Саратовская область - 104

Архангельская область - 102

Оренбургская область - 102

Красноярский край - 102

Краснодарский край - 95

Пензенская область - 93

Республика Крым - 83

Республика Дагестан - 82

Удмуртская Республика - 81

Ямало-Ненецкий АО - 81

Алтайский край - 81

Иркутская область - 80

Хабаровский край - 76

Мурманская область - 75

Пермский край - 75

Челябинская область - 75

Республика Саха (Якутия) - 75

Омская область - 72

Забайкальский край - 72

Республика Коми - 71

Кировская область - 71

Приморский край - 70

Республика Калмыкия - 67

Карачаево-Черкесская Республика - 67

Тюменская область - 67

Республика Бурятия - 66

Республика Алтай - 65

Томская область - 65

Новосибирская область - 63

Белгородская область - 61

Ленинградская область - 57

Астраханская область - 55

Орловская область - 52

Республика Ингушетия - 52

Ивановская область - 47

Ярославская область - 46

Курская область - 44

Вологодская область - 43

Калужская область - 40

Рязанская область - 40

Новгородская область - 40

Кабардино-Балкарская Республика - 40

Магаданская область - 40

Тамбовская область - 39

Калининградская область - 39

Брянская область – 38

Республика Карелия - 38

Республика Тыва - 38

Костромская область - 37

Республика Хакасия - 37

Тверская область - 35

Республика Башкортостан - 35

Сахалинская область - 35

Липецкая область - 34

Республика Северная Осетия - 34

Владимирская область - 33

Республика Мордовия - 32

Тульская область - 30

Амурская область - 30

Курганская область - 28

Чувашская Республика - 27

Камчатский край - 27

Псковская область - 25

Республика Адыгея - 24

Севастополь - 23

Республика Марий Эл - 22

Республика Татарстан - 22

Смоленская область - 20

Еврейская АО - 14

Чеченская Республика - 4

Ненецкий АО - 2

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В Москве впервые с середины июня более тысячи новых случаев коронавируса за сутки

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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