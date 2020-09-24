В Москве впервые с середины июня более тысячи новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 6595 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6130 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, выздоровело 929 829 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1050
Санкт-Петербург - 215
Московская область - 205
Ростовская область - 189
Воронежская область - 162
Нижегородская область - 160
Ставропольский край - 142
Кемеровская область - 136
Свердловская область - 131
Ханты-Мансийский АО - 130
Ульяновская область - 120
Самарская область - 110
Волгоградская область - 108
Саратовская область - 104
Архангельская область - 102
Оренбургская область - 102
Красноярский край - 102
Краснодарский край - 95
Пензенская область - 93
Республика Крым - 83
Республика Дагестан - 82
Удмуртская Республика - 81
Ямало-Ненецкий АО - 81
Алтайский край - 81
Иркутская область - 80
Хабаровский край - 76
Мурманская область - 75
Пермский край - 75
Челябинская область - 75
Республика Саха (Якутия) - 75
Омская область - 72
Забайкальский край - 72
Республика Коми - 71
Кировская область - 71
Приморский край - 70
Республика Калмыкия - 67
Карачаево-Черкесская Республика - 67
Тюменская область - 67
Республика Бурятия - 66
Республика Алтай - 65
Томская область - 65
Новосибирская область - 63
Белгородская область - 61
Ленинградская область - 57
Астраханская область - 55
Орловская область - 52
Республика Ингушетия - 52
Ивановская область - 47
Ярославская область - 46
Курская область - 44
Вологодская область - 43
Калужская область - 40
Рязанская область - 40
Новгородская область - 40
Кабардино-Балкарская Республика - 40
Магаданская область - 40
Тамбовская область - 39
Калининградская область - 39
Брянская область – 38
Республика Карелия - 38
Республика Тыва - 38
Костромская область - 37
Республика Хакасия - 37
Тверская область - 35
Республика Башкортостан - 35
Сахалинская область - 35
Липецкая область - 34
Республика Северная Осетия - 34
Владимирская область - 33
Республика Мордовия - 32
Тульская область - 30
Амурская область - 30
Курганская область - 28
Чувашская Республика - 27
Камчатский край - 27
Псковская область - 25
Республика Адыгея - 24
Севастополь - 23
Республика Марий Эл - 22
Республика Татарстан - 22
Смоленская область - 20
Еврейская АО - 14
Чеченская Республика - 4
Ненецкий АО - 2