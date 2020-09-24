Герман Греф представил новый бренд Сбербанка – Сбер

Сбербанк представил новый бренд – Сбер, под которым теперь будет работать вся экосистема компании и который уже вызвал критику в Сети.

"178 лет мы были для вас только банком. За прошедшие годы не изменилась наша клиентоориентированность. Нам дорог каждый из вас. Мы были разными. И к нам относились по-разному", - начал глава компании Герман Греф.

"2020 год – очень непростой, это год потрясений. В такое время возникает острая потребность в стабильности и поддержке. Сбербанк в этом году становится помощником по жизни. Мы идем в новые индустрии, делаем их более удобными и доступными", - анонсировал Греф стратегию.

Герман Греф на презентации Сбера. Фото: Сбер Конф

"Мы превратились в полноценную технологическую компанию. Мы представляем вам новую вселенную Сбера. Мы представим доставку продуктов, музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатр, облачное хранилище данных. Мы представим линейку умных устройств, а также виртуального помощника – Салюта", - рассказал Греф.

Боярский принял участие в презентации новых офисов Сбера. Фото: Сбер Конф

Далее началась презентация нового фирменного стиля и продуктов. Про обновленную сеть офисов и банкоматов стало известно, что в них будет внедрена система биометрии, она будет узнавать клиента по лицу и позволить проводить операцию без паспортов. Банкоматы будут работать по голосовым командам, появится служба доставки и система постаматов.