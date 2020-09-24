В Нижнем Тагиле поймали лысого педофила, который орудовал в городе с января

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в педофилии. Жертвами извращенца стали две девочки.

Напомним, злоумышленник орудовал в городе с января этого года. С потерпевшими работали профессиональные эксперты-психологи, а специалисты с их слов нарисовали портреты нападавшего, который был совершенно лысым. Мужчину объявили в розыск.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержан местный житель 1976 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение по статьям УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней и несовершеннолетней. По версии следствия, еще один эпизод с его участием был в августе 2020 года.

Как отметили в ведомстве, генетический профиль задержанного совпал с данными, полученными в ходе молекулярно-генетической экспертизы. Обе пострадавшие девочки с уверенностью опознали его.

Вот как эту ситуацию прокомментировали в областном Главке МВД.

"Преступления, о которых идет речь, вызвали широкий общественный резонанс в Нижнем Тагиле. Глава гарнизона местной полиции полковник Абдулкадыров взял работу по поиску подозреваемого на личный контроль и создал несколько оперативных групп из числа наиболее опытных сыщиков уголовного розыска. Представители МВД устраивали засады и дежурили в местах наиболее вероятного появления любителя "клубнички".

На причастность к гнусным поступкам оперуполномоченные отрабатывали всех, кто склонен к такого рода криминалу, а также тех, кто был схож по приметам. В поле зрения сыщиков попадали и те граждане, которые при виде девочек шли за ними вслед. Именно так изначально ныне задержанный мужчина по имени Дмитрий и угодил в сети полицейских", - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, обвиняемый характеризуется исключительно положительно, ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности он не привлекался.

"Проживал с сожительницей в том же микрорайоне, где были совершены нападения на двух девочек. Брали подозреваемого представители угрозыска при силовой поддержке бойцов ОМОН. Операция проводилась непосредственно по месту работы гражданина, на одном из крупных местных предприятий", - добавил полковник Горелых.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.