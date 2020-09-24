24 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
Тамара Казанцева (2019) | Фото: Накануне.RU

Лидер тюменских коммунистов усомнилась в результатах довыборов в областную думу

Глава фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева заявила о фальсификации результатов голосования на довыборах. По ее словам, из всех проголосовавших по округу №17, где и проходили довыборы, 39% отдали свои голоса досрочно, что может свидетельствовать о подтасовке результатов. Об этом она сообщила на очередном заседании думы во время обсуждения итогов выборов.

Несмотря на заверения председателя облизбиркома Игоря Халина о том, что существенных нарушений выявлено не было, Казанцева все же усомнилась в правдивости результатов, на что к ней обратился спикер думы Сергей Корепанов, предупредив об уголовной ответственности за клевету. После этого он попросил Игоря Халина проверить утверждение депутата.

Напомним, что сегодня на заседании Тюменской областной думы присягу принял депутат тюменской гордумы от "Единой России" Юрий Баранчук, победивший в довыборах с 54,19% голосов. Он занял кресло Валерия Фалькова, ставшего министром науки и высшего образования РФ в январе этого года.

Второе место занял депутат гордумы от КПРФ Александр Чепик, набрав 18,6%. На третьем месте пресс-секретарь тюменского отделения "Справедливой России" Анастасия Шестакова с 14,39% голосов. Четвертым в списке с 9,67%, оказался член партии ЛДПР Олег Касьянов.

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Лидер тюменских коммунистов усомнилась в результатах довыборов в областную думу

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Теги: Казанцева, Баранчук, фальсфикаия, довыборы



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