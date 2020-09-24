В Свердловской области согласовали бюджет на 2021 год с главами муниципалитетов

В Свердловской области завершились согласительные процедуры по формированию бюджета на 2021 год. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Актуальные потребности муниципалитетов, требующие дополнительного финансирования из областного бюджета в следующем году, были рассмотрены на согласительных процедурах в минфине. Они проходили в онлайн-режиме.

"В ситуации напряженного бюджета перед главами муниципалитетов была поставлена непростая задача: определить основные приоритеты, самые актуальные потребности территории, которые необходимо поддержать. Также обозначить мероприятия в рамках нацпроектов и госпрограмм, имеющих софинансирование с областным и федеральным бюджетами. Именно по этим критериям участники согласительных процедур выбирали проекты, нуждающиеся в дополнительном финансировании, проводили оценку рациональности бюджетных расходов", - прокомментировала заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

В приоритете муниципалитетов на финансирование оказались улучшение качества питьевой воды, переселение людей из ветхих и аварийных домов, дорожные работы, ремонты школ и детских садов и многое другое. Участники согласительных процедур также обсудили вопросы кредиторской и дебиторской задолженности, эффективного использования бюджетных средств.

"Хочу напомнить, что дебиторская задолженность – это внутренние резервы вашего муниципалитета. Высвободив эти средства, вы можете направить их на садики, школы, дороги, благоустройство. Также важно эффективно использовать не только выделенные средства из областного бюджета, но и те, которыми непосредственно управляет муниципалитет, не отвлекая их из целевых статей", - призвала Кулаченко руководителей территорий.

Стоит отметить, что практика согласительных процедур с муниципалитетами традиционна для Свердловской области и является показателем открытости и прозрачности бюджетного процесса в регионе.