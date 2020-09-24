В новом созыве заксобрания ЯНАО определились, кто займет ключевые посты

В Законодательном собрании Ямала седьмого созыва, избранном на выборах 11-13 сентября, определились с руководством и сформировали фракции.

Как уже сообщалось, пост спикера сохранил Сергей Ямкин. Первым заместителем председателя заксобрания ЯНАО избран Алексей Ситников, заместителями – Виктор Казарин и Наталия Фиголь.

Как и в прошлом созыве, в Законодательном собрании автономного округа сохранено пять профильных комитетов.

Комитет по экономической политике, бюджету и финансам возглавил Виктор Казарин, комитет по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству – Алексей Ситников, комитет по социальной политике – Надежда Гудкова, комитет по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям – Наталия Фиголь, комитет по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера – Эдуард Яунгад.



Также в структуре окружного парламента сохранена комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного собрания ЯНАО, и вопросам депутатской деятельности.

Также в ЗС ЯНАО седьмого созыва сформировано четыре фракции. Наиболее многочисленная депутатская фракция "ЕР", в ее составе 18 депутатов. Возглавил фракцию Виктор Казарин. Во фракции ЛДПР два депутата, руководителем избран Денис Садовников. В составе фракций "СР" и КПРФ по одному депутату. Фракцию "справедливороссов" возглавил Максим Лазарев, КПРФ – Елена Кукушкина.



В законодательной повестке осенней сессии – рассмотрение проекта бюджета автономного округа и мер поддержки налогоплательщиков, работающих в Арктической зоне, получивших статус резидента Арктической зоны РФ. Кроме того, продолжится работа по расширению помощи многодетным семьям с учетом адресности и нуждаемости, а также института материнства и детства.