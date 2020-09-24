Работодатель не сможет уволить выпивающих на удаленке сотрудников - законопроект

Рабочая группа, занимающаяся поправками в Трудовой кодекс, обсудит в четверг доработанный документ в Госдуме. В частности, будут обсуждаться новые пункты (их не было в предыдущей редакции) о порядке увольнения работника, трудящегося удаленно.

На сотрудников на удаленке не будет распространяться норма об увольнение за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, пишут "Известия".

Также с дистанционным сотрудником нельзя будет расстаться за прогул в традиционном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены, предполагает документ. При этом, если удаленный сотрудник весь день не выходит на связь, это может быть основанием для увольнения по инициативе работодателя.

Ожидается, что поправки будут приняты Госдумой в течение осенней сессии.

По последним данным, каждый четвертый россиянин (26%), перешедший на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, остался работать в этом формате. Еще 15% освоили комбинированный формат – чередуют работу из дома и из офиса.