24 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
дюдина вера аркадьевна заместитель губернатора ханты-мансийского автономного округа - югры (2014) | Фото: Накануне.ru

Замгубернатора ХМАО: Есть опасения, что придется уменьшать налог на прибыль

Депутаты региональной думы одобрили проект постановления "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I полугодие 2020 года". Решение было принято на 43-м заседании окружной думы шестого созыва.

"Здесь есть равнонаправленные тенденции. Что касается налоговых доходов, у нас есть опасения, что мы будем налог на прибыль, возможно, корректировать в сторону уменьшения. Потому что сегодня мы уже видим идущие возвраты по данному налоговому источнику, - сообщила директор департамента финансов, заместитель губернатора ХМАО – Югры Вера Дюдина. - Что касается других доходных источников, мы видим, что у нас есть и в плюс, но каким будет сальдированный результат в целом для бюджета… Хотелось бы остаться хотя бы в рамках плановых сумм. Поэтому сейчас мы ведем работу о приоритезации расходов с точки зрения внутреннего перераспределения на настройки на более эффективное расходование средств, где это необходимо".

По итогам отчетного периода доходы в региональный бюджет составили 147,3 млрд руб. или 65%. Это на 22 млрд руб. больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом расходы составили 111,9 млрд руб. или больше 40% годового плана.

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Замгубернатора ХМАО: Есть опасения, что придется уменьшать налог на прибыль

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Теги: Дума, заседание, бюджет, налог



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