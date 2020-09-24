24 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
(2006) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

В Челябинске ждут писателей и книголюбов 

25-26 сентября в Челябинске пройдет Южноуральская книжная ярмарка, свое участие подтвердили представители более 50 издательств со всей России, передает корреспондент Накануне.RU

По традиции, на ярмарке проходит презентация лучшего издательства, выбранного организаторами мероприятия. В этом году им стали издательства "Авто Граф" и "MPI". 

Организаторы говорят, что на ярмарку и Всероссийский литературный форум #РыжийФест в этом году приедет много известных писателей, поэтов и критиков. Но некоторые из них встретятся со своими поклонниками онлайн, по видеосвязи. Среди них – Евгений Чижов, писатель, финалист премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", и Марина Степнова, писатель, лауреат премии "Большая книга" (2012) за роман "Женщины Лазаря". Второй день – 26 сентября – начнется с презентации литературно-исторического исследования Ирины и Сергея Артёмовых "Возвращение в Юрятин". Издание посвящено прототипам и прообразам романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго", а его действие разворачивается в Юрятине и Варыкине – Елабуге и Менделеевске. 

Организаторы обещают несколько презентаций книжных новинок от челябинских авторов, среди них – детский писатель Андрей Ядрышников ("Папатожечеловек!"), журналист Роман Грибанов (издание "Боги войны. Интерактивная карта для детей XXI века"), музыковед Наталья Риккер ("Джаз в Челябинске. История с продолжением").  

Хедлайнером ярмарки выступает известный уральский поэт Константин Рубинский, который в ходе встречи с читателями представит свой новый сборник "Теперь никто не умер".  

 

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В Челябинске ждут писателей и книголюбов 

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Теги: Южноуральская книжная ярмарка,  #РыжийФест, Константин Рубинский, Андрей Ядрышников, Роман Грибанов, Наталья Риккер, Ирина и Сергей Артёмовых, писатели 



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