24 Сентября 2020
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Актриса Юлия Пересильд. (2020) | Фото: instagram.com/juliaperesild

Актриса Юлия Пересильд прокомментировала слух о романе с Абрамовичем

Актриса Юлия Пересильд ("Битва за Севастополь", "Край") прокомментировала слухи о ее романе с миллиардером Романом Абрамовичем. Ранее девушку не раз замечали в одной компании с бизнесменом, а на недавнем "Кинотавре" светские сплетники подметили, что от звезды не отходит охранник. Бодигарда сразу приписали к штату телохранителей Абрамовича, мол, выделил для охраны новой пассии.

Пересильд долго не отвечала на слухи, но в итоге решила прокомментировать ситуацию. В Instagram она опубликовала фото с тем самым охранником и написала: "Фантазеры вы мои, сочинители... Ваш креатив я оценила уже выдыхайте!!! А на фото мы с Андрюшей, прекрасным и добрым человеком, который охранял бриллианты от Меркури, а не меня. да-да! Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие Украшения — к тебе преставлена Охрана Я как человек общительный и не умеющий относится к людям как к обслуживающему персоналу, с Андреем общалась, шутила и также рассказала, какая я потеряшка и все могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку  Когда мы делали это фото напамять и наше было так, в шутку. Теперь же это мы показываем всем вам: сочинителям ! А вам, мои подписчики и просто люди, хочу ещё раз пожелать — не читать эти "желтенькие сочинения" прекрасных фантазеров! Или читать как художественные произведения так себе розлива" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).  

Актриса Юлия Пересильд.|Фото: instagram.com/juliaperesild

Пересильд и охранник ее украшений. Фото: Instagram Юлии Пересильд

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Актриса Юлия Пересильд прокомментировала слух о романе с Абрамовичем

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Теги: юлия пересильд, роман абрамович, кинотавр, бриллианты



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