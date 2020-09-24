Высокоскоростной интернет стал доступным в отдаленных поселениях Сургутского района

С 19 сентября жители Нижнесортымского и Высокого Мыса могут подключиться к высокоскоростному интернету от ПАО "Ростелеком", который обеспечивает доступ к электронным сервисам на скорости до 500 мегабит в секунду + ipTV. Компания построила современную инфраструктуру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района, несмотря на сложные климатические и рельефные условия, связисты построили новую волоконно-оптическую магистраль Лянтор - Нижнесортымский протяжённостью 130 км всего за два месяца. В 2020 году "Ростелеком" построил оптоволоконную линию в п. Высокий Мыс. Там в рамках сокращения цифрового неравенства установлена Wi Fi точка доступа в районе администрации. Скорость по тарифным планам для граждан будет достигать 24Мб/с.

"Мы со своей стороны помогли провайдеру договориться с владельцем инфраструктуры, по которой прокладывали кабель - АО "Россети Тюмень", - отметил глава района Андрей Трубецкой. - И сегодня жители Нижнесортымского уже могут подключаться к мировой сети. На первом этапе - 2,5 тысячи квартир, более 20 абонентов уже в сети. По доступу к интернету наш Сортым теперь не уступает ни Сургуту, ни Москве ".

Всего "Ростелеком" уже построил в Сургутском районе более 350 км оптики, и теперь также тянет кабель в Сытомино, Лямина, Угут, Каюково и в деревню Сайгатина. Муниципалитет заинтересован, чтобы жители каждого из поселений, даже самых дальних, имели доступ к скоростному интернету. Без этого уже невозможно представить себе нормальную жизнь и развитие территории.

"Развитие современных технологий доступа в интернет в самых отдаленных и труднодоступных деревнях и селах Югры является приоритетной задачей для компании", - прокомментировал проект директор Ханты-Мансийского филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрий Лукошков.

По его словам, Нижнесортымский - это перспективная территория с развивающейся нефтедобычей и быстро растущей инфраструктурой, компания готова обеспечить население и бизнес поселка самыми современными телекоммуникационными услугами.