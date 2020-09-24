"Честь отдай мне!": в аэропорту Екатеринбурга дебошир угрожал убить пассажиров

В аэропорту Екатеринбурга задержан буйный авиадебошир. Он угрожал другим пассажирам и провоцировал полицейских.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в среду поздно вечером в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что к борту прибывшего самолета рейсом "Симферополь - Екатеринбург" срочно требуется наряд полиции. Прибывшие силовики выяснили, что 42-летний житель Свердловской области во время полета находился в состоянии опьянения.

Мужчина вел себя вызывающе, выражался отборным матом и отказывался выполнять требования бортпроводников.

"Он кричал, что зарежет и убьет, и мы все помрем", - рассказала одна из пассажирок.

"Досталось" от буянившего свердловчанина и полицейским.

"Ты такой стремный вообще, мужик, пацан. Стоишь тут передо мной. Честь отдай мне!", - требовал он от стражей порядка.

Когда его привели в дежурную часть, провокации продолжились.

"Давай побей меня, че ты. Давай сядем поговорим!", - кричал он.

Поскольку пассажир был сильно пьян, его оставили там до вытрезвления. Наутро, когда мужчина проспался, в отношении него составили протокол за мелкое хулиганство. Как отметили в МВД, дебошир признал свою вину в недопустимом поведении в общественном месте.