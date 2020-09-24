24 Сентября 2020
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перцовый баллончик (2017) | Фото: news.ngs.ru

На Камчатке мужчина напал на и.о. министра здравоохранения региона

На исполняющую обязанности министра здравоохранения Камчатки Марину Волкову напал 36-летний мужчина, который пришел к ней на прием. СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

ЧП произошло накануне вечером. Следственный комитет считает, что мужчина "из личной неприязни" распылил в лицо чиновнице перцовый газ. Женщина получила химический ожог. О ее текущем состоянии не сообщается.

Мотивы нападавшего пока не ясны.

"В ходе следствия с целью установления вменяемости (невменяемости) на момент совершения преступления, в отношении злоумышленника будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК СКР по Камчатскому краю.  

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На Камчатке мужчина напал на и.о. министра здравоохранения региона

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Теги: нападение на чиновника, перцовый баллон, психиатрическая экспертиза



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