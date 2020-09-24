24 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Александр Лукашенко с автоматом (2020) | Фото: youtube.com / Политика сегодня: Россия США Украина

ЕС объявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Евросоюз не признает результаты выборов президента в Белоруссии, инаугурацию Александра Лукашенко и собирается пересмотреть свои отношения с этой страной, говорится в заявлении Европейского совета.

"Так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", - говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

Власти ЕС выразили поддержку протестующим против Лукашенко белорусам и призвали руководство Белоруссии "воздержаться от любых дальнейших репрессий и насилия, направленных против белорусского народа".

"В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Белоруссией", - говорится в заключении документа.

Напомним, накануне в Минске неожиданно прошла инаугурация Александра Лукашенко, набравшего на выборах президента, по данным ЦИК страны, 84% голосов. Протестующие отреагировали на "тайную" инаугурацию новыми акциями и митингами, которые жестко подавлялись.

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ЕС объявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

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Теги: ес, александр лукашенко, кризис, инаугурация



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