ЕС объявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Евросоюз не признает результаты выборов президента в Белоруссии, инаугурацию Александра Лукашенко и собирается пересмотреть свои отношения с этой страной, говорится в заявлении Европейского совета.

"Так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", - говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

Власти ЕС выразили поддержку протестующим против Лукашенко белорусам и призвали руководство Белоруссии "воздержаться от любых дальнейших репрессий и насилия, направленных против белорусского народа".

"В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Белоруссией", - говорится в заключении документа.

Напомним, накануне в Минске неожиданно прошла инаугурация Александра Лукашенко, набравшего на выборах президента, по данным ЦИК страны, 84% голосов. Протестующие отреагировали на "тайную" инаугурацию новыми акциями и митингами, которые жестко подавлялись.