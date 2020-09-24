Председателем ЗакСО ЯНАО избран Сергей Ямкин

По итогам тайного голосования председателем Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва назначен Сергей Ямкин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Ямкин 1968 г.р. являлся кандидатом по Лабытнангскому избирательному одномандатному округу №2. В 2002 г. окончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2012 -Тюменский государственный университет, а годом позже Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина.

Помимо должности председателя ЗакСО Ямла, также является заместителем руководителя депутатской фракции "Единая Россия".