24 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
председатель Законодательного Собрания ЯНАО (2018) | Фото: Накануне.RU

Председателем ЗакСО ЯНАО избран Сергей Ямкин

По итогам тайного голосования председателем Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва назначен Сергей Ямкин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Ямкин 1968 г.р. являлся кандидатом по Лабытнангскому избирательному одномандатному округу №2. В 2002 г. окончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2012 -Тюменский государственный университет, а годом позже Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина.

Помимо должности председателя ЗакСО Ямла, также является заместителем руководителя депутатской фракции "Единая Россия".

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Председателем ЗакСО ЯНАО избран Сергей Ямкин

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Теги: ЗакСО, председатель, голосование, Ямкин



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