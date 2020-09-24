В августе в России рекордно выросло количество просрочки по потребительским кредитам

В августе в России выросла не только безработица (о чем накануне сенаторам сообщил Владимир Путин), но и просрочка по потребительским кредитам. Причем этот показатель стал рекордным с конца 2018 года, на это указывают данные бюро кредитных историй "Эквифакс", на которые ссылается РБК.

Так, по итогам августа объем кредитов наличными, по которым платежи не вносились более 90 дней, достиг 570 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+5%, хотя до этого рост не превышал 2–3%).

У Национального бюро кредитных историй похожие данные: в августе доля просроченных кредитов наличными выросла до 15,9% (+0,4% к июлю).

Эксперты, впрочем, связывают такой рост с техническими факторами. Например, в статистику просроченных на 90+ дней кредитов попали займы, по которым платежи не поступают с апреля-мая, когда в России был пик пандемии.