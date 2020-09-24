В Югре запустили пилотный проект "Стойбищная школа-сад" для детей коренных жителей Севера

На территории деревни Тугияны Белоярского района (ХМАО-Югра) стартовал пилотный образовательный проект "Стойбищная школа - сад имени Юрия Вэллы". Благодаря ему дети коренных народов Севера смогут обучаться, в том числе и дистанционно, прямо на родовых угодьях под присмотром родителей. Об этом в своем Instagram написал первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. По его словам, до конца следующего года планируется открыть еще четыре таких детских сада.

"Пока что четыре ребенка будут, частично в режиме онлайн дома с родителями, частично с обученным специально воспитателем, готовиться к школе, но зато дома! Сделан огромный шаг вперед на пути сохранения культуры и самобытности коренных малочисленных народов Севера. Но главное, что воспитание и образование детей будет проходить без отрыва от родителей", - пишет на своей странице Шипилов.

Следующие детские сады планируется открыть в деревне Пашторы и в Сургутском районе на стойбищах. А следующим этапом станет запуск образовательной программы начальной школы на территориях традиционного природопользования.

Напомним, что до этого дети коренных народов Севера были вынуждены проживать в интернатах на время своего обучения в образовательных учреждениях. Осложняли ситуацию и суровые погодные условия Севера, порой не позволяющие детям вовремя начать обучение в ближайших населенных пунктах или увидеться с родителями во время каникул.