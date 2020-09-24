24 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
правительство дума ханты-мансийского автономного округа-югра (2003) | Фото: Накануне.ru

Дума Югры расширила состав правительства региона, включив в него мэров и глав департаментов

Дума Югры на сегодняшнем заседании внесла изменения в статью 39 Устава автономного округа о составе окружного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документа, теперь в состав правительства Югры, помимо заместителей губернатора, также по решению губернатора могут входить руководители государственных органов власти и органов местного самоуправления.

Изначально решение о таких изменениях было принято на первом заседании правительства округа, состоявшегося после того, как Наталью Комарову вновь избрали губернатором.

Отметим, что главы муниципалитетов будут иметь совещательный голос.

Согласно пояснительной записке, расширение состава правительства ведется с целью "совершенствования деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

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Дума Югры расширила состав правительства региона, включив в него мэров и глав департаментов

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Теги: правительство Югры, состав, главы муниципалитетов



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