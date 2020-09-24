24 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

В России изменят методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

Используемую с 1999 года (а по факту – гораздо дольше) система расчета прожиточного минимума и МРОТ в России изменят. Накануне правительство одобрило соответствующий проект Минтруда.

Согласно документу, с 2021 года прожиточный минимум не будет привязан к корзине потребления. Он будет определяться как 44,2% (доля может пересматриваться раз в пять лет) от среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% от медианной зарплаты.

"Коммерсант" отмечает, что такой переход обойдется бюджету только в 2021 году в сумму более 128 млрд руб. По данным издания, только в 13 регионах России прожиточный минимум соответствует федеральной методики.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается определить как 109% от этого показателя, для детей — 97%, для пенсионера — 86% (это в среднем выше, чем сейчас). Соответственно, МРОТ, который по закону не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения, составит 42% медианной зарплаты в стране (она выше медианного дохода).

Накануне президент России Владимир Путин, выступая перед сенаторами, напомнил, что теперь зарплата меньше МРОТ – антиконституционна. "Напомню, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию платить ниже МРОТ является нарушением закона, причем Основного закона страны, это просто недопустимо", - сказал глава государства.

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В России изменят методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

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Теги: мрот, прожиточный минимум, методика расчета, минтруд



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