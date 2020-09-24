24 Сентября 2020
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аварийная посадка самолета (2020) | Фото: epp.genproc.gov.ru

Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в чистое поле в Уфе

В Уфе начата проверка в связи с аварийной посадкой самолета из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в Приволжской транспортной прокуратуре, 23 сентября легкомоторное воздушное судно Cessna 210, следовавшее по маршруту "Екатеринбург - Уфа", совершило посадку в аэропорту столицы Башкирии с невыпущенным шасси. Судя по предоставленному с места происшествия фото, самолет приземлился в чистое поле.

аварийная посадка самолета(2020)|Фото: epp.genproc.gov.ru

На борту находились два члена экипажа, которые в результате аварийной посадки не пострадали. Само судно получило ряд повреждений фюзеляжа.

По предварительным данным надзорного ведомства, самолет принадлежит ООО "Колибри транспорт". Сейчас прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

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Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в чистое поле в Уфе

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Теги: самолет, посадка, Уфа, Екатеринбург



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