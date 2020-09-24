24 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Наталья Комарова, выборы губернатора (2020) | Фото: admhmao.ru

Наталье Комаровой запретили иметь заграничные счета

Депутаты думы Югры на сегодняшнем заседании внесли изменения в устав автономного округа, дополнив его нормой, запрещающей губернатору округа открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами страны, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект был принят сразу в двух чтениях.

Поправки в Устав региона были внесены в соответствии с изменениями, которыми приняты в Конституцию РФ на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года.

В частности, по обновленной Конституции к выборам губернатора не будет допускаться кандидат с гражданством или видом на жительство другого государства, а также имеющий счета в иностранных банках.

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Наталье Комаровой запретили иметь заграничные счета

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Теги: Наталья Комарова, губернатор, заграничные счета



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