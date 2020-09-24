Пермский суд приговорил к трем годам водителя автобуса, по чьей вине 12-летнему мальчику отрезало голову

Пермский краевой суд оставил приговор кассационного суда без изменений и приговорил водителя пассажирского автобуса №68 к трем годам лишения свободы за ДТП, повлекшее смерть несовершеннолетнего. Ранее защита оспаривало приговор апелляционным определением.

Инцидент произошел 28 февраля 2018 г. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, автобус, следующий по маршруту "Ст.Пермь2-м/р Садовый города Пермь", стал участником ДТП с другим городским автобусом №1 "М/р Садовый-ст.Пермь-2". Водитель последнего не справилась с управлением из-за погодных условий и выехала на встречную полосу. По итогу, 12-летний кадет, находившийся на заднем сидении автобуса №68, получил травмы не совместимые с жизнью и скончался до приезда скорой помощи.

Выяснилось, что выбитое в результате аварии полимерное стекло, которое и стало причиной смерти ребенка, не должно было использоваться в транспортном средстве из соображения безопасности. Несмотря на это, водитель все равно вышла на рейс, не предупредив о данном факте работодателя.

По итогу, женщина приговорена к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком два года, и отсрочкой отбывания наказания до достижения 14- летнего возраста ее малолетними детьми.