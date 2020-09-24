24 Сентября 2020
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Экономика В России
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: "дочка" ОАК, выпускающая "Суперджеты", провела массовые сокращения

В компании "Региональные самолеты" (до февраля 2020 г. – "Гражданские самолеты Сухого") прошли массовые сокращения, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в Объединенной авиастроительной корпорации ОАК).

Авиационный кластер госкорпорации Ростех представляет собой сложную "матрешку": "Региональные самолеты" в 2019 году были присоединены к корпорации "Иркут", та, в свою очередь, вошла в ОАК, а ОАК относительно недавно была передана Ростеху, управляет всем этим экс-министр обороны России Анатолий Сердюков. В своих интервью он неоднократно говорил о необходимости оптимизировать штат кластера, но обещал, что простых работников это коснется в меньшей степени – сокращать он предлагал управленческие кадры.

Между тем, по данным издания, в "Региональных самолетах" уволили не менее 500 человек. Один из инсайдеров отмечает, что еще в докризисном 2019 году ставилась задача оптимизировать штат примерно на 900 человек.

"Региональные самолеты" производят пока единственный пассажирский лайнер, разработанный в России. Правда, сейчас новые самолеты настолько не востребованы, что часть из уже произведенных бортов стоит незаконтрактованной – покупателей нет.

Некоторое время назад появилась информация о том, что примерно половина из не летающих сейчас по разным причинам "Суперджетов" может быть передана авиакомпании Red Wings.

Между тем, Ростех пытается выбить деньги на создание новой версии "Суперджета" – удлиненного и более вместительного Sukhoi SuperJet New. Стоимость проекта может составить до 130 млрд руб. Правда, с учетом текущего кризиса на рынке авиаперевозок, очень сложно сказать, будет ли самолет востребован через три-четыре года, когда его планируется запустить в производство.

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СМИ: "дочка" ОАК, выпускающая "Суперджеты", провела массовые сокращения

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Теги: оак, суперджет, сокращения, ростех



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