В Свердловской области отапливается уже 79% многоквартирных домов

По состоянию на утро 24 сентября в Свердловской области отапливается 79% многоквартирных домов и 97% объектов социальной сферы. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

О полном включении теплоснабжения отчитались 55 свердловских муниципалитетов. 100-процентное подключение жилфонда обеспечено в 66 территориях и объектов социальной сферы в 70 территориях.

При этом самые низкие показатели подключений в Алапаевске – на отчетную дату тепло в городе получает 44% жилфонда и 50% учреждений соцкультбыта.

В Екатеринбурге отопление включено в 63% многоквартирных домов и 93% объектов социальной сферы. В оставшихся муниципалитетах Среднего Урала теплом обеспечено от 70 до 98% потребителей.

Напомним, отопление в Екатеринбурге будут подключать в два этапа.