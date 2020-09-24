24 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
ЖКХ, отопление, коммунальные службы (2020) | Фото: mos.ru

В Свердловской области отапливается уже 79% многоквартирных домов

По состоянию на утро 24 сентября в Свердловской области отапливается 79% многоквартирных домов и 97% объектов социальной сферы. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

О полном включении теплоснабжения отчитались 55 свердловских муниципалитетов. 100-процентное подключение жилфонда обеспечено в 66 территориях и объектов социальной сферы в 70 территориях.

При этом самые низкие показатели подключений в Алапаевске – на отчетную дату тепло в городе получает 44% жилфонда и 50% учреждений соцкультбыта.

В Екатеринбурге отопление включено в 63% многоквартирных домов и 93% объектов социальной сферы. В оставшихся муниципалитетах Среднего Урала теплом обеспечено от 70 до 98% потребителей.

Напомним, отопление в Екатеринбурге будут подключать в два этапа.

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В Свердловской области отапливается уже 79% многоквартирных домов

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Теги: отопление, подключение, дома, Свердловская область



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