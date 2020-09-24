Пермский Театр-Театр перенес премьеру и ушел на карантин по COVID-19

Пермский Театр-Театр перенес премьеру спектакля "Загадочное ночное убийство собаки" из-за подтвержденного коронавируса у четырех сотрудников. Кроме того, сам театр с сегодняшнего дня приостанавливает работу на две недели, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения.

Кем именно работают заболевшие, не уточняется. Сообщается, что их состояние стабильно и они проходят лечение. Контактные изолированы и находятся дома. Остальные сотрудники театра сдают тест на COVID-19. При первых признаках заболевания им рекомендована самоизоляция. Медик театра ежедневно мониторит состояние здоровья артистов, работников технических служб, цехов, административного персонала.

Касса Театра-Театра с 24 сентября также закрыта. Билеты на все перенесенные спектакли, в том числе на премьеру остаются действительными. При желании их можно обменять на любые спектакли репертуара или вернуть по месту приобретения с 100% компенсацией стоимости после отмены карантина. Вопросы по поводу билетов можно задать по тел. +7 (342) 201-76-26 с 9.00 до 20.00.

Ситуация стабильна и находится под контролем, утверждают в театре.

Работа Театра-Театра возобновится после диагностики сотрудников и проведения всех необходимых профилактических мер. Обновленный репертуар появится после выхода из карантина.