24 Сентября 2020
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Театр-Театр, Пермь (2016) | Фото: Накануне.RU

Пермский Театр-Театр перенес премьеру и ушел на карантин по COVID-19

Пермский Театр-Театр перенес премьеру спектакля "Загадочное ночное убийство собаки" из-за подтвержденного коронавируса у четырех сотрудников. Кроме того, сам театр с сегодняшнего дня приостанавливает работу на две недели, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения.

Кем именно работают заболевшие, не уточняется. Сообщается, что их состояние стабильно и они проходят лечение. Контактные изолированы и находятся дома. Остальные сотрудники театра сдают тест на COVID-19. При первых признаках заболевания им рекомендована самоизоляция. Медик театра ежедневно мониторит состояние здоровья артистов, работников технических служб, цехов, административного персонала.

Касса Театра-Театра с 24 сентября также закрыта. Билеты на все перенесенные спектакли, в том числе на премьеру остаются действительными. При желании их можно обменять на любые спектакли репертуара или вернуть по месту приобретения с 100% компенсацией стоимости после отмены карантина. Вопросы по поводу билетов можно задать по тел. +7 (342) 201-76-26 с 9.00 до 20.00.

Ситуация стабильна и находится под контролем, утверждают в театре.

Работа Театра-Театра возобновится после диагностики сотрудников и проведения всех необходимых профилактических мер. Обновленный репертуар появится после выхода из карантина.

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Пермский Театр-Театр перенес премьеру и ушел на карантин по COVID-19

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Теги: Театр театр, карантин, коронавирус



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