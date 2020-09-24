24 Сентября 2020
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В Великобритании добровольцев заразят коронавирусом

В Великобритании готовится масштабное исследование, в рамках которого добровольцев не только вакцинируют от COVID-19, но и намеренно попробуют заразить коронавирусом. Это позволить с высокой точностью выяснить, какие из вакцин (о каких именно препаратах идет речь пока не сообщается) наиболее эффективны, пишет Financial Times со ссылкой на правозащитную группу 1Day Sooner.

Отмечается, что исследование начнется в январе будущего года. Предполагается, что волонтерам сделают прививки, а через месяц заразят коронавирусом. Поучаствовать в проекте только в Великобритании вызвалось уже около 2 тыс. добровольцев. Исследование еще должны одобрить Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения и независимый комитет по этике, но, судя по всему, с этим проблем не будет: медицинские власти видят потенциальную пользу исследования весьма высокой.

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В Великобритании добровольцев заразят коронавирусом

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Теги: коронавирус, клинические исследования, испытания на людях, вакцина от коронавируса



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