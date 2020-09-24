24 Сентября 2020
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Экономика В России
ЖКХ счетчик калькулятор квитанции (2012) | Фото:

Правительство РФ может переложить стоимость приборов учета на население

Установка умных приборов учета в российских квартирах может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей граждан.

Кабмин России поручил профильным министерствам проработать вопрос, обосновать точный объем роста платежей и принять меры для сглаживания ситуации. Последние годы "коммуналка" повышалась в среднем на 4%. По словам экспертов, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен.

Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 млрд руб. в год, что составляет в 1% роста конечной цены на электроэнергию, пишет "Коммерсант".

Участники рынка смогут устанавливать только счетчики отечественного производства - Минпромторг должен разработать меры господдержки производителей.

Как сообщалось, на массовую установку "умных" счетчиков "Россети" потратят более 381 млрд руб. в ближайшие 10 лет.

Об этом рассказал генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский. "Россети" внедрят 18,1 млн "умных счётчиков" до конца 2030 года. Выгоду от внедрения интеллектуального учёта почувствуют прежде всего потребители. Они смогут оперативно получать точную информацию о потреблении электроэнергии, управлять его объемами и стоимостью. Повысятся качество услуг и надежность электроснабжения.

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Правительство РФ может переложить стоимость приборов учета на население

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Теги: ЖКХ, тарифы, коммуналка



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