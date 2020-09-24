Впервые с 2015 года снизился уровень долговой нагрузки россиян

Уровень долговой нагрузки россиян, который учитывает объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов, снизился впервые с 2015 года, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

На 1 июля долговая нагрузка жителей страны составила 10,7%, тогда как на 1 апреля - 10,9%. Как считает Данилова, сокращение долговой нагрузки во II квартале было связано с замедлением выдачи кредитов и снижением ключевой ставки Центробанка, пишут "Известия".

Как сообщалось, закредитованность россиян продолжит расти, считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогноз рейтингового агентства S&P о том, что доля проблемных ссуд в крупнейших российских банках может в 2020 году достичь 12−15%.

По словам Кошелевой, долговая нагрузка жителей России достигла 11%, треть закредитованных граждан (всего их около 42 миллионов) имеют долговые обязательства сразу перед несколькими кредитными организациями.